Émeutes en France : la facture grimpe pour les assureurs

Les émeutes de 2005 avaient coûté aux assureurs un total de 204 millions d'euros, avec plus de 80% des sinistres liés à des dégradations et incendies de véhicules. Aujourd'hui, la situation est bien différente. Florence Lustman, présidente de France Assureurs, souligne que « la nature des sinistres liés aux violences de ces derniers jours est donc très différente de ce que notre pays avait connu en 2005 ».



Si les émeutes de 2005 et de 2023 sont liées à la mort de deux adolescents, celles de 2023 ont marqué les esprits par la nature des dégradations. Ce sont surtout des bâtiments publics et des commerces qui ont été frappés. Les seuls dégâts aux biens professionnels, selon la Fédération professionnelle des assureurs, représentent plus de la moitié des sommes (55%).