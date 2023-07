Émeutes en France : un milliard d'euros de dégâts, selon le MEDEF

Plus de 200 commerces ont été pillés, 300 agences bancaires détruites et 250 bureaux de tabac touchés, selon Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Ces chiffres, partiels et dévoilés le 3 juillet 2023 dans le journal Le Parisien, ne reflètent que les pertes matérielles directes, sans tenir compte des pertes de revenus dues à l'interruption des activités commerciales et des dommages potentiels à l'image de la France à l'échelle internationale.



Les émeutes ont en effet été suivies à l’étranger, mettant une nouvelle fois la France dans l’embarras. Et ce alors que le pays venait à peine de sortir de la période socialement tendue qu’a été la réforme des retraites, marquée par des manifestations massives et souvent violentes. Les touristes qui avaient réservé pour l’été 2023 dans l’Hexagone s’inquiètent. Et les annulations ont déjà commencé, notamment à Marseille et Paris.