Emirates Airlines voudrait un nouvel A380 plus économe

L’A380, ce très gros porteur capable de transporter de 500 à 600 personnes, n’est plus produit depuis 2019. Airbus a pris acte du désintérêt des principaux acteurs du transport aérien qui, à l’image d’Air France et de Lufthansa, ont annoncé l’arrêt de l’exploitation de cet avion unique. Avec ses coûts d’exploitation élevés et une facture environnementale qui ne passe plus, l’A380 est effectivement en passe de disparaître.



Toutefois, tout n’est peut-être pas perdu pour l’avion. Tim Clark, le patron d’Emirates Airlines, a déclaré à CNN qu’il serait possible de concevoir un nouvel A380 qui répondrait à ses besoins. « Est-il possible de concevoir à nouveau un nouvel A380 ? Oui. Est-il possible d’alléger l’avion ? Oui. Imaginez une aile composite et un fuselage majoritairement composite. Imaginez des moteurs qui vous apportent 20 à 25% de mieux par rapport à ce que vous avez aujourd’hui », décrit-il.