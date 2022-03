Emmanuel Macron : 100.000 véhicules électriques à 100 euros par mois

Malgré les aides du gouvernement, acquérir un véhicule électrique n'est pas encore à la portée de tous les automobilistes. Loin de là : une voiture électrique coûte en effet, en moyenne, 60% plus cher qu'un modèle à moteur thermique équivalent. Or, pour atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre indispensables pour contenir le réchauffement climatique, il faut aller plus loin que les bonus de l'État.



À l'occasion de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, deux candidats proposent un système de leasing pour les populations modestes, Anne Hidalgo pour le Parti socialiste, et Emmanuel Macron. Le programme du président-candidat veut permettre l'accès à des véhicules propres pour « dépenser moins, consommer moins » avec une offre de leasing pour les véhicules électriques. Cette mesure concerne trois publics : les jeunes, le grand public (sous condition de ressources) et les professionnels du socio-médical.