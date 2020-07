Emmanuel Macron confirme la forte hausse du chômage

Le président de la République a renoué avec la vieille tradition de l'entretien télévisé du 14 juillet… Avec de mauvaises nouvelles. L'épidémie de coronavirus a provoqué une crise économique sans précédent depuis 1929, ce qui va forcément avoir un impact brutal sur l'emploi. « Nous allons avoir des plans sociaux et une augmentation du chômage massive », a prévenu Emmanuel Macron, qui appelle les Français à se préparer « collectivement » pour « défendre des emplois existants et en créer d'autres dans les secteurs en expansion ».



L'économie française a été mise à l'arrêt pendant plusieurs semaines pour endiguer la propagation de la COVID-19. « Le redémarrage est parfois difficile dans certains secteurs », a déploré le chef de l'État, en particulier dans les secteurs du tourisme, dans la restauration, l'hôtellerie, l'événementiel. Il a confirmé les prévisions du gouvernement et des instituts selon lesquelles le nombre de chômeurs allait augmenter de 800.000 à un million de personnes d'ici le printemps 2021. Le taux de chômage chez les jeunes devrait augmenter de plus de six points cette année.