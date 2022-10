Emmanuel Macron : la hausse des taux brise l'activité européenne

La Banque centrale européenne prépare les esprits à une nouvelle hausse de son taux directeur, alors que l'inflation dans la zone euro ne montre aucun signe de ralentissement. Joachim Nagel, le président de la Bundesbank, plaide en ce sens et juge « nécessaire » un nouveau relèvement. La BCE avait augmenté les taux à la fin du mois d'octobre. Mais Emmanuel Macron s'inscrit en faux face à cette stratégie.



Le président français se dit en effet inquiet de voir « beaucoup d'experts et certains acteurs de la politique monétaire européenne nous expliquer qu'il faudrait briser la demande européenne pour mieux contenir l'inflation ». Or, selon lui, l'économie européenne n'est pas « en surchauffe », contrairement aux États-Unis.