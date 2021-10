Emmanuel Macron pourrait annoncer la construction de mini-centrales nucléaires

Le président de la République pourrait profiter d'un prochain déplacement, peut-être à Belfort mi-octobre, pour lever le voile sur un pan important du plan d'investissement de l'exécutif. D'après des informations d'Europe 1, Emmanuel Macron aurait en effet l'intention d'annoncer le lancement de centrales nucléaires SMR (Small Modular Reactor), autrement dit des petits réacteurs modulaires. Ces derniers produisent 170 MWe, dix fois moins qu'une centrale nucléaire classique, mais ils sont aussi dix fois plus petits.



Une telle annonce pourrait être plus acceptable aux yeux de l'opinion publique, en particulier si ces SMR sont présentés comme une manière de réduire les coûts de l'énergie qui ont flambé ces derniers mois. Ces réacteurs nouvelle génération permettraient aussi de renforcer la souveraineté énergétique de la France, alors que le reste de l'Europe doit composer avec le gaz provenant de Russie et les centrales à charbon très polluantes.