Emmanuel Macron sur le carburant : adieu vente à perte, bonjour aide

Pour atténuer l'impact des coûts élevés du carburant, une aide financière de 100 euros par an et par voiture sera mise en place. Emmanuel Macron recycle ici la mesure de début 2023, qui avait remplacé la « ristourne à la pompe » en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2022. Cette aide est destinée aux travailleurs les plus modestes, couvrant environ la moitié des ménages français.



Le président a qualifié cette aide de « limitée mais pertinente », soulignant qu'elle ne bénéficierait qu'à ceux qui en ont réellement besoin pour leurs déplacements professionnels. Mais les 100 euros risquent de peu aider les concernés. Ils ne représentent que moins de deux pleins d’essence ou de diesel, alors que les prix battent des records en France.