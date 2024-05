Emmanuel Macron veut que TotalEnergies reste à la Bourse de Paris

Dans un entretien avec L'Express, le président de la République a exprimé ses préoccupations concernant les intentions de TotalEnergies de se coter principalement à Wall Street. Emmanuel Macron a exhorté la major française à « clarifier » sa position, affirmant qu'il ne croit pas que l'entreprise envisage de s'éloigner de la France. Cette déclaration fait suite aux propos de Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, qui avait mentionné lors d'une interview avec Bloomberg qu'il envisageait de déplacer la cote de l'entreprise aux États-Unis.



« Je pense qu'il s'agit d'une question légitime », avait déclaré Pouyanné, tout en précisant que le siège social resterait à Paris. Macron, quant à lui, a souligné l'importance de maintenir une forte présence française, rappelant que TotalEnergies n'a jamais eu à se plaindre d'être français lorsqu'elle s'engageait sur les marchés internationaux.



Patrick Pouyanné a détaillé les raisons potentielles d'une expatriation boursière de TotalEnergies vers New York. L'une des motivations principales réside dans la composition de l'actionnariat de la compagnie. En effet, près de la moitié des actionnaires de TotalEnergies sont désormais des institutions nord-américaines telles que des fonds de pension, des gestionnaires d'actifs et des assureurs. Entre 2012 et 2023, la part des actionnaires nord-américains est passée de 33% à 48%, tandis que celle des actionnaires européens a diminué de 45% à 34%.



Le dirigeant a également évoqué la réticence des investisseurs européens vis-à-vis de la stratégie actuelle de TotalEnergies, qui continue d'investir dans les énergies fossiles pour financer sa transition vers les énergies bas carbone. « En Europe, au lieu de soutenir les entreprises européennes qui veulent faire cette transition, ils nous regardent et nous disent : regardez, vous continuez à produire du pétrole et du gaz », a-t-il critiqué, soulignant les contraintes environnementales imposées par les instances européennes.