Emmanuel Macron veut un « compromis rapide » sur la réforme des retraites

Durant son intervention traditionnelle du 31 décembre, le président de la République est intervenu dans le débat sur la réforme des retraites, alors que les grèves se poursuivent, tout comme les perturbations dans les transports. « La réforme des retraites sera menée à son terme », a martelé Emmanuel Macron qui a demandé au gouvernement de « trouver un compromis rapide » avec les syndicats « qui le veulent ». Il a expliqué que « comme les Français », il était « impatient de voir la situation s’améliorer plus vite pour nous tous et en particulier pour les plus fragiles ». Le locataire de l'Élysée entend obtenir un compromis « dans le respect des principes » pour « plus d'équité ».



Le message ne sera sans doute pas entendu par les grévistes les plus engagés, mais les syndicats pragmatiques, en premier lieu la CFDT et l'Unsa, sont à l'écoute. Emmanuel Macron a aussi décrit la réforme des retraites, qui vise à la création d'un système unique à points et à la disparition des régimes spéciaux, comme un « projet de justice et de progrès social, qui assure l'universalité ».