Emploi : des chiffres records depuis la pandémie

Le taux de chômage en France, actuellement de 7,5%, est loin de l'objectif de plein emploi fixé par le gouvernement. Cependant, Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'Insee, estime que le marché du travail présente des signes encourageants malgré une croissance économique faible. Dans une interview accordée à La Tribune, il a souligné que « le marché du travail résiste alors que la croissance est faible. La remontée du chômage depuis l'an dernier est limitée. »



L'un des principaux indicateurs positifs est le taux d'emploi, qui a atteint un niveau record depuis la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, la proportion des personnes en emploi parmi celles en âge de travailler est de 68,8%, tandis que le taux d'activité, qui inclut les personnes travaillant ainsi que celles en recherche d'emploi, est de 74,5%. « Du jamais-vu depuis que l'Insee produit ces statistiques et sans doute même avant », ajoute Jean-Luc Tavernier.



Deux principaux leviers expliquent ces chiffres encourageants : l'apprentissage et la présence accrue des seniors sur le marché du travail. Jean-Luc Tavernier explique que les alternants sont comptés comme des employés, contribuant ainsi à l'augmentation du taux d'emploi. De plus, la présence des seniors sur le marché du travail a également connu une hausse significative. Le taux d'emploi des seniors atteint 58,9%, soit 4,2 points de plus qu'à la fin de 2019. « Aujourd'hui, plus de la moitié des personnes de 61 ans ont un emploi. Et pour les plus de 59 ans, c'est même plus de 70%. En revanche, à 62 ans et au-delà, on passe en dessous de la barre des 50% qui travaillent », précise-t-il.