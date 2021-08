Emploi : la France retrouve son niveau d'avant crise

D'autres secteurs économiques, habituellement pourvoyeurs d'emplois, font face à une pénurie de main-d'œuvre, comme c'est le cas dans l'industrie qui n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant crise. L'intérim aussi est encore en retard sur son niveau habituel. En revanche, dans la construction et la santé privée, c'est le retour à la normale. Le résultat global est aussi la conséquence de la politique de « quoi qu'il en coûte » mise en œuvre dès le déclenchement de la pandémie.



La France est ainsi en avance par rapport à la zone euro et même par rapport aux États-Unis. « Avec près de 240 000 créations d'emploi dans le secteur privé entre avril et juin, l'emploi retrouve quasiment son niveau d'avant crise », s'est réjoui Elizabeth Borne, la ministre du Travail. « Une bonne nouvelle supplémentaire sur le front de l'emploi qui confirme que notre économie repart vite et fort ! ».