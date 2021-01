En 2020, moins de 10 millions de véhicules vendus en Europe

Sur l'ensemble de l'année, les 27 marchés de l'Union européenne ont marqué le coup en enregistrant des baisses à deux chiffres. Tous les pays ne sont cependant pas sur le même pied d'égalité, certains ont plus souffert que d'autres. Comme l'Espagne, où les ventes ont reculé de 32,3%. L'Italie suit avec une baisse de 27,9%, puis la France (-25,5%), la Pologne (-22,9%) et la Belgique (-21,5%). Ce sont les pays qui ont le plus souffert de l'épidémie.



Il y a toutefois une lueur d'espoir. L'ACEA relève ainsi que le mois de décembre a été pratiquement normal au niveau des ventes automobiles : la baisse n'a été que de 3,3% par rapport à décembre 2019, avec un peu plus d'un million de voitures vendues. Les ventes en Espagne ont retrouvé le niveau de décembre 2019 ; d'autres pays ont même fait mieux comme l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas. En revanche, la France, l'Italie et la Belgique ont enregistré une baisse plus nette.