En 2021, des départs en vacances quasiment au même niveau qu'avant la crise sanitaire

Plus de 6 Français sur 10 (62%) ont choisi un long séjour, marchand ou non. Un record « historique », souligne le baromètre, qui est dû à « une hausse inédite des longs séjours non marchands (hébergement dans la famille, chez des amis, en résidence secondaire) ». Les séjours marchands se sont maintenus à un niveau de 39%, c'est 4 points de plus qu'en 2020.



Enfin, les Français ont largement plébiscité la destination touristique France l'an dernier. 84% d'entre eux ont en effet choisi leur pays comme villégiature. C'est moins qu'en 2020 (90%), mais la quasi-totalité du monde était fermée à l'époque. Le taux de départ à l'étranger a atteint 32%, c'est 12 points de plus que l'année précédente. En 2019, ce taux était de 52%.