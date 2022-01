En 2021, les Français n’ont pas hésité à changer d’emploi

Démissionner de son entreprise pour trouver mieux ailleurs ne fait plus autant peur qu’avant. Selon une étude réalisée par les spécialistes du recrutement Hays et HelloWork, qui ont interrogé les candidats inscrits sur leurs sites, 40% ont déjà changé d’emploi en 2021. (Toujours est-il que le souhait de changer d’emploi est moins prononcé : en 2020 ils étaient 87% à le souhaiter, ils ne sont plus que 69% aujourd’hui).



Concernant leur nouvel emploi, les candidats, sont-ils davantage en quête de stabilité aujourd’hui ? Oui et non. D’une part, les personnes qui souhaitent retrouver un emploi ou d’en changer souhaiteraient surtout intégrer un grand groupe (41%) ou une PME/PMI (34%). D’autre part, elles sont relativement ouvertes (40%) aux contrats de courte ou de moyenne durée. Les candidats considèrent notamment que le travail temporaire est un bon moyen d’acquérir de nouvelles compétences (53%), d’avoir davantage de flexibilité (49%) et de changer plus librement de missions ou d’entreprises (43%). 40% indiquent également que cela permet un accès plus rapide à l’emploi, quand 36% soulignent une rémunération avantageuse. Enfin, pour la grande majorité des candidats (80%), ce type de contrat peut être un tremplin efficace vers un CDI.