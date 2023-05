En attendant le rebond, Ubisoft dans le rouge

Ubisoft a enregistré une perte nette annuelle de 494,2 millions d'euros pour l'année fiscale 2022-2023, plongeant l'entreprise dans le rouge. La raison principale de ces pertes est le report de plusieurs sorties de jeux très attendus, comme « Mirage », le nouvel épisode de la franchise à succès « Assassin's Creed », et « Avatar: Frontiers of Pandora ». En conséquence, Ubisoft a enregistré une baisse de 18,3% de ses réservations nettes, soit les ventes hors revenus différés, pour un total de 1,74 milliard d'euros.



Le chiffre d'affaires global de l'entreprise a diminué de 14,6%, s'établissant à 1,81 milliard d'euros. Le quatrième trimestre de cet exercice a été particulièrement difficile, avec une chute de 56% du chiffre d'affaires à 310,7 millions d'euros. Pour faire face à ces difficultés, Ubisoft a mis en place un plan de réduction des coûts de plus de 200 millions d'euros sur deux ans. Cette stratégie implique des réductions d'effectifs et la cession d'actifs. En conséquence, les effectifs de l'entreprise sont passés de 20.700 à moins de 20.000, principalement grâce au non-remplacement de départs volontaires, surtout dans les services de relation clients.