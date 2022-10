En cas d'Ecowatt rouge, les publicités lumineuses devront être coupées

Un jeu de couleurs a été imaginé pour alerter les Français : un Ecowatt vert signifie que l'approvisionnement est normal, un Ecowatt orange indique qu'il est tendu, et un Ecowatt rouge que des coupures peuvent avoir lieu si rien n'est fait pour réduire la consommation électrique. La coupure des panneaux publicitaires lumineux entre donc dans les mesures qui devront être mises en œuvre dans ce dernier cas.



Il faudra aussi couper les publicités lumineuses en intérieur visibles depuis la voie publique. Et cela concernera aussi les aéroports, les gares et les stations de transport, alors qu'un précédent décret excluait ces lieux. Les opérateurs devront toutefois prendre en compte « les objectifs de sécurité publique, de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles ».