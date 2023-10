En cas de rachat d'actions, les entreprises devront aussi augmenter les salaires

Le gouvernement a décidé de prendre des mesures concernant le rachat d'actions par les entreprises. Bruno Le Maire, a annoncé que les sociétés qui rachètent leurs propres titres devront parallèlement revoir leurs accords d'intéressement. Le but étant de « donner plus aux salariés », cette opération pourrait inclure une « distribution d'actions gratuites ». Durant le débat budgétaire à l'Assemblée nationale et devant le micro de BFMTV, le ministre de l'Économie a affirmé que si une entreprise a les moyens de racheter ses propres actions, alors elle doit également avoir les ressources pour augmenter les salaires de ses employés.



Le ministre a déclaré que « le travail doit payer », tout en ajoutant que « la justice, c'est pour tous et tout le temps ». Les amendements proposés par le MoDem concernant une taxation accrue des opérations de rachat d'actions par les grandes entreprises ont par ailleurs provoqué des divisions au sein de la majorité. Toutefois, une chose semble claire : l'objectif est de répartir de façon plus équitable la valeur générée par les entreprises entre les actionnaires et les salariés.