En dévoilant sa rémunération, Patrick Pouyanné met de l'huile sur le feu

Patrick Pouyanné, le patron de Total, a voulu clore la polémique autour de sa rémunération alors que le mouvement de grève dans les raffineries se poursuit et que le conflit restreint très fortement l'approvisionnement dans les stations service. Le dirigeant a publié sur Twitter un tableau dévoilant le niveau de sa rémunération depuis 2017, ajoutant : « Je suis fatigué de cette accusation de 'm'être augmenté de 52 %' ».



Sauf qu'il s'est probablement tiré une balle dans le pied car ses propres chiffres confirment qu'il s'est bien augmenté de 52% l'an dernier ! En 2021, sa rémunération était de 5,94 millions d'euros, soit 51,7% de plus que l'année précédente. En revanche, il est vrai que sa rémunération avait fortement baissé en 2020, au plus fort de la crise sanitaire.