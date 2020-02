En janvier, les immatriculations neuves en baisse de plus de 13% en France

Ces manœuvres sont désormais terminées. Une poignée de constructeurs tirent leur épingle du jeu, à l’image de Nissan et de Toyota dont les immatriculations affichent une croissance de respectivement 28,2% et 15,2%. Mais pour beaucoup d’entre eux, la baisse est conséquente, comme c’est le cas chez Volkswagen (-16,7%), BMW (-17,3%), Ford (-33,2%), Daimler (-48,9%), ou encore Suzuki (-43,6%).



Les constructeurs français n’ont pas fait d’étincelles non plus. Le groupe Renault enregistre un recul de 17,5% avec moins de 30 000 immatriculations. PSA fait mieux mais reste dans le rouge avec une baisse de 5,9% pour un peu plus de 51 000 véhicules. On verra comment le reste de l’année se profilera, mais le premier bilan est douloureux.