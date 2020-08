En juillet, nouveau recul du chômage dans la catégorie A

Le bilan mensuel de la Dares, la direction des statistiques attachée au ministère du Travail, est rassurant à première vue. Pour le troisième mois consécutif, le chômage a effectivement baissé en juillet de 0,7% pour les trois catégories, et de 4,1% pour la catégorie A (sans aucune activité). Dans ce dernier cas, cela représente 174 300 personnes de moins. Le nombre de chômeurs de cette catégorie demeure toutefois élevé à plus de 4 millions de personnes. Il faut dire que les hausses ont été conséquentes au mois de mars (+7%) et surtout avril (+22%), alors que le confinement battait son plein. En deux mois, le nombre de chômeurs de catégorie A a bondi de 560.000 personnes supplémentaires !



Cette baisse enregistrée en juillet poursuit une tendance positive : en mai, le nombre d'inscrits en catégorie A avait reculé de 149.900, puis de 204.700 au mois de juin. La Dares explique : « Comme en mai et en juin, la diminution du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A s’explique principalement par leur passage en activité réduite, de sorte que le nombre de demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite (B et C) continue d’augmenter (+129 400) ».