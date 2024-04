En mars 2024, l'inflation a reculé en France

Selon les données finales publiées par l'Insee, l'indice des prix à la consommation en France a progressé de 2,3% sur un an en mars 2024, marquant un ralentissement notable par rapport à l'inflation de 3% observée en février. Cette diminution concerne principalement les secteurs de l'alimentation, des services, de l'énergie et des produits manufacturés. Cependant, les prix du tabac ont connu une décélération moins marquée, passant de 18,7% à 10,7% en raison de l'effet de base de la hausse significative de mars 2023.



Sur une base mensuelle, l'inflation a également ralenti, avec une hausse de seulement 0,2% en mars, contre 0,9% en février. Cette hausse est principalement attribuée à l'augmentation saisonnière des prix des produits manufacturés et à une légère hausse des prix du tabac, tandis que les prix de l'alimentation et des services sont restés stables. Les prix de l'énergie ont connu une baisse de 0,7%. Malgré cela, l'Insee souligne que, corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation ont en réalité reculé de 0,4% en mars.