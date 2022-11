En novembre 2022, l’inflation se stabilise à un niveau très élevé

Le mois de novembre 2022 a vu les prix à la consommation continuer d’augmenter rapidement en France, sur un an. Selon l’Insee, qui a publié ses données provisoires, la hausse des prix a été identique à celle enregistrée un mois auparavant, s’établissant à 6,2%. Un niveau qui est désormais un nouveau record depuis près de 40 ans, puisqu’il faut remonter au milieu des années 80 pour retrouver une inflation similaire dans l’Hexagone.



De la même manière, l’Indice des prix à la consommation harmonisé, l’IPCH, reste stable sur un mois en novembre 2022 et atteint 7,1% sur un an. L’inflation en France continue de fait d’être élevée, et c’est en grande partie à cause des prix de l’alimentation et de l’énergie.