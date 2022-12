En novembre, l'inflation s'est stabilisée au niveau d'octobre

Parmi les produits dont les prix ont augmenté moins vite, on trouve les poissons, les légumes et les fruits frais. En revanche, la viande, les produits laitiers, les boissons et le pain ont poursuivi sur leur lancée. Faire ses courses continue d'être un calvaire pour le pouvoir d'achat de nombreux consommateurs. Michel-Edouard Leclerc prévenait il y a quelques jours d'un « tsunami » à venir sur les prix des produits de grande consommation : des difficultés sont donc toujours à prévoir.



Les services ont augmenté de 3% en novembre, là aussi un chiffre en recul alors que les prix avaient grimpé de 3,1% en octobre, toujours sur un an. Pour ce qui concerne les produits manufacturés, les prix ont légèrement accéléré : +4,4% en novembre, contre 4,2% en octobre. Ce sont les véhicules qui ont particulièrement alimenté cette hausse (+7%) ainsi que les gros électro-ménagers (+6,5%).