En raison des restrictions, les Français et les jeunes ont épargné en 2020

Près de 8 Français sur 10 ont davantage épargné l'an dernier (78 %), selon un sondage MeilleurPlacement.com et Opinion Way cité par Europe 1. La raison en est simple : il a été impossible de dépenser cet argent ! Dans le détail, un quart des personnes interrogées ont épargné de 100 à 250 euros par mois, quant 17% d'entre elles sont parvenues à mettre de côté 500 euros. Les jeunes en particulier ont augmenté leur épargne mensuelle : 281 euros, alors que la moyenne nationale est de 276 euros.



Les restrictions liées à la gestion de la crise sanitaire ont fortement pesé sur les activités prisées de cette catégorie d'âge (restaurants, sorties culturelles, et aussi les voyages). Sans oublier la fermeture des commerces. Il ne restait plus grand chose à faire qu'épargner… Mais il y a une autre raison pour laquelle les jeunes ont mis de côté l'an dernier : l'incertitude du lendemain. La situation économique est particulièrement difficile pour eux, alors que leurs revenus proviennent de petits boulots.