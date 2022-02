Encadrement des loyers : les annonces immobilières vont afficher le loyer maximum autorisé

La loi Elan a autorisé les métropoles qui le souhaitent à appliquer l'encadrement des loyers. C'est le cas à Paris, dans plusieurs communes de l'agglomération parisienne, à Lille, à Lyon et à Villeurbanne. Bordeaux et Montpellier vont également mettre en œuvre ce dispositif cette année. L'affichage du montant du loyer maximum autorisé ne concerne pas les particuliers qui veulent louer leur bien immobilier.



Mais cela devrait changer. La future loi 3DS (« différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification ») défendue par Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, contient une disposition qui obligera les bailleurs particuliers à afficher cette information dans leurs annonces immobilières. Le vote de cette loi devrait intervenir dans les prochaines semaines.