Enchères : La collection d’art de Paul Allen va-t-elle franchir le milliard ?

Après avoir fondé Microsoft avec Bill Gates, notamment, Paul Allen est devenu milliardaire. En 2018 ; lorsqu’il décède des suites d’un cancer du sang, sa fortune est estimée par Forbes à environ 20 milliards de dollars. Et depuis la fin des années 90 il est régulièrement listé dans les 200 plus grands collectionneurs d’art du monde.



C’est ce qui fait de cette enchère à venir, qui se tiendra en novembre 2022 sans plus de précisions selon le New York Times, un moment historique pour le marché. Christie’s, choisie pour s’occuper de la vente, pourrait réussir à établir un record et franchir enfin le plafond de verre du milliard de dollars. D’autant plus que, selon la volonté de Paul Allen, l’intégralité de la somme sera versée à des œuvres de charité.