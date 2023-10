Énergie éolienne : la France en retard en Europe

La Cour des Comptes a publié un rapport pointant les insuffisances de la France en matière de développement de l'éolien. Selon ce document, la France est le seul pays européen à ne pas avoir atteint les objectifs fixés par la directive de 2018 sur les énergies renouvelables. À la fin de 2022, les capacités éoliennes développées en France n'étaient que de 20,9 GW, soit seulement 80 % de l'objectif fixé dans la dernière Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Ce manquement expose le pays à de potentielles sanctions financières et l'oblige à acheter des « droits statistiques » à ses voisins européens, ce qui pourrait coûter entre 500 et 900 millions d'euros pour l'année 2020 seule.



La Cour des Comptes identifie plusieurs facteurs entravant le développement de l'éolien en France. Parmi ces obstacles, la réglementation actuelle limite le foncier disponible pour la construction des parcs éoliens à seulement 20 % du territoire français. De plus, les délais pour obtenir les autorisations de construction sont considérablement longs : sept ans pour les parcs terrestres et dix ans pour les parcs maritimes. Ces délais sont « parfois près du double des pays voisins », précise le rapport.