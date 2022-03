Énergie : le régulateur conseille d’économiser pour l’hiver 2022

L'inquiétude du président de la CRE est liée à trois facteurs principaux : le premier est celui des tensions sur les marchés et qui devaient initialement s’alléger au second semestre 2022. Avec la guerre en Ukraine, elles devraient se poursuivre… et même s’accentuer à cause des tensions géopolitiques.



Mais ce n’est pas tout : la production d’électricité en France va tomber au plus bas en 2022. EDF a prévu de la maintenance dans de nombreuses centrales, mais des problèmes sont survenus sur certains réacteurs, contraignant à de nouveaux arrêts.



Ainsi, « chacun doit faire un effort, les industriels, le tertiaire, les bâtiments publics mais aussi chacun d'entre nous. Que ce soit en baissant le chauffage, la climatisation, les lumières. Il y a urgence et chacun doit s'y mettre », souligne Jean-François Carenco.