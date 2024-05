Energie : les pratiques trompeuses des fournisseurs encore épinglées

Les pratiques discutables des fournisseurs ont conduit à une hausse de 75% des litiges sur les prix pour les particuliers, et 72% pour les professionnels et les copropriétés en 2023.« 8.570 recommandations de solutions ont été émises par le médiateur national de l’énergie ; elles ont été intégralement suivies dans plus de 9 cas sur 10 par les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de distribution, qui ont versé près de 10 millions d’euros à leurs clients après l’intervention du médiateur national de l’énergie en 2023 », explique le médiateur de l’Energie dans son communiqué de presse diffusé le 14 mai 2024.