Énergie : pas de réduction de la circulation des trains à la SNCF

Roland Lescure, le ministre délégué de l'Industrie, a fait savoir que l'objectif n'était pas « d'arrêter les trains de la SNCF : Le nombre de trains, sauf scénario extrêmement adverse, dans des cas particuliers où on devrait rationner l'énergie, on aura tous les trains qu'on souhaite, pour, par exemple, partir en vacances à Noël », a-t-il rassuré au micro de France Info.



Il n'est d'ailleurs pas question de ralentir les trains pour économiser de l'énergie, ce serait une « fausse bonne idée », a-t-il rappelé. Car cela reviendrait à perturber les plans de transport… Du côté de SNCF Voyageurs, on explique travailler à « tous les scénarios », « aucun n'est privilégié et aucun n'est décidé ». L'entreprise s'adaptera aux demandes du gouvernement.