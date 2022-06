Énergies renouvelables : la France loin des objectifs européens

Depuis 2005 en effet, cette part des énergies renouvelables a gagné dix points. Ce sont les énergies éoliennes, les pompes à chaleur ainsi que les biocarburants qui ont tiré la part vers le haut. Entre 2019 et 2021, celle-ci a ainsi augmenté de deux points grâce à la forte reprise de l'économie post-crise sanitaire. Des secteurs comme le tertiaire, les transports ou encore l'industrie ont fait davantage appel à ces énergies.



Le ministère relève aussi que la consommation brute finale d'énergie diminuait à un rythme de 0,5% par an. Selon le bilan annuel, c'est la biomasse solide (bois) qui reste, et de loin, la première des énergies renouvelables puisqu'elle représente 7,1% de la consommation énergétique finale. Suivent l'hydraulique (3,4%), les pompes à chaleur (2,4%), l'éolien (2,2%) et les biocarburants (2,1%).