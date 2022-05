Engie : la France peut se passer du gaz russe dans « 3 à 4 ans »

Difficile dans ces conditions d'imaginer un arrêt net des importations. « Si nous devions faire face à une interruption brutale, c'est un scénario qui est beaucoup plus difficile, et nécessitera des ajustements qui seront probablement eux aussi brutaux », explique-t-il. Car le gaz nécessite des investissements lourds, comme des gazoducs, des installations de liquéfaction et regazéification pour le gaz naturel liquéfié (GNL).



Pour le moment, les importations de gaz, y compris russe, se poursuivent « à des niveaux très élevés de livraison ». Ce qui n'empêche pas les énergéticiens européens de se préparer à ce qui ressemble de plus en plus à l'inévitable : la fin des importations russes. En attendant, il faut se préparer et c'est ce que l'Europe est en train d'accomplir à l'heure actuelle.