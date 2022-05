Engie : le scénario plausible de l'arrêt des approvisionnements russes en gaz

Reste à savoir quand ces importations prendront fin. Moscou exige d'être payé en roubles, ce qui est contraire aux contrats signés avec les fournisseurs européens. « Nous continuons à payer selon les termes du contrat », explique ainsi la directrice générale d'Engie. Mais un prochain paiement doit intervenir à la fin du mois, qui pourrait être le dernier.



Si les approvisionnements en gaz russe devaient cesser, la situation ne serait pas désespérée pour autant. Sur le court terme, la météo est plus clémente ce qui réduit les besoins en gaz. Par ailleurs, les stocks sont « assez élevés » et des cargaisons supplémentaires sont en train d'arriver de l'Algérie, des États-Unis et d'ailleurs. La question de l'approvisionnement se posera réellement l'hiver prochain quand l'Europe puisera dans ses stocks.