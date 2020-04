Engie rembourse les factures d'avril et de mai pour les ménages les plus modestes

Les clients d'Engie qui bénéficient du chèque énergie ou d'une aide du fonds de solidarité logement recevront le remboursement de leur abonnement d'électricité pour les mois d'avril et de mai. « Nous rembourserons deux mois d'abonnement électricité à nos 600.000 abonnés », annonce Claire Waysand, la directrice générale de l'électricien. Une mesure mise en place par solidarité avec les ménages aux revenus les plus modestes. Pour eux, la situation est « plus dure » en raison des mesures de confinement. Ces clients recevront le remboursement le mois prochain pour l'abonnement d'avril ; le remboursement du mois de mai sera versé en juin.Ce geste représente un effort financier significatif pour Engie :a précisé Hervé Matthieu Ricour, directeur de la division particuliers de l'entreprise, auprès de Ouest-France . Par ailleurs, Engie propose des facilités de paiement pour les indépendants et les artisans : un report de la première échéance jusqu'à la fin de la crise sanitaire, une mesure qui durera six mois.