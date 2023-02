Engie va verser un gros dividende grâce à l'explosion des cours de l'énergie

Les Français font face à des factures d'énergie de plus en plus élevées, mais ils pourront se consoler (sans doute pas) en voyant les résultats très solides d'Engie. L'énergéticien a surfé sur l'augmentation des cours de l'énergie et a annoncé un chiffre d'affaires de 93,9 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022. C'est 62,2% de plus qu'en 2021 ! L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'établit quant à lui à 13,7 milliards, en hausse de 27% d'une année sur l'autre.



Les conditions du marché sont « sans précédent », a expliqué Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie. En revanche, déception du côté du résultat net, avec 200 millions seulement (contre 3,7 milliards en 2021). Le groupe a dû beaucoup provisionner et déprécier des actifs, notamment 2,8 milliards de pertes liées à Nord Stream 2, sans oublier 900 millions d'euros de taxes sur les bénéfices, une mesure de l'Union européenne.