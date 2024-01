Entre PepsiCo et Carrefour, le torchon brûle

Les consommateurs français qui font leurs courses chez Carrefour l’ont sans aucun doute remarqué : depuis le 4 janvier 2024, impossible de trouver les boissons du groupe PepsiCo (comme Pepsi et 7Up) ou encore les gâteaux apéritifs et les chips de Lay’s et Benenuts. En lieu et place des paquets et des bouteilles, une affichette qui annonce la décision de Carrefour de retirer les produits des rayons à cause des exigences de hausse des prix du groupe américain.



Cette version était, jusqu’à présent, la version officielle de l’affaire. En France, elle a fait du bruit : les distributeurs E.Leclerc et Système U comprenant la décision mais ayant décidé de ne pas faire de même. Mais alors que PepsiCo France a changé de directeur général en pleine tourmente, le groupe a décidé de remettre les choses à plat auprès du journal américain Wall Street Journal.