Entretien avec Jicey

Jicey, pourriez-vous nous confier votre cheminement vers l’art ?



j’ai toujours été attirée vers l’esthétique à tous les niveaux, j’aime ce qui est beau, raffiné, équilibré, que ce soit la beauté d’un paysage, le charme d’une maison, la confection d’une robe du soir, la création d’un meuble , d’une lampe, etc..



J’ai pratiqué la danse classique pendant 10 ans et j’ai participé à de nombreux galas.

Mon grand-père était artiste peintre (natures mortes à l’huile) et mon père dessinait au fusain.



Vers la trentaine, j’ai suivi des cours de dessin à l’Académie Chevalier à Brive puis trop accaparée par ma vie professionnelle et la naissance de mes enfants j’ai manqué de temps pour poursuivre ces cours.



J’éprouvais toujours ce besoin de savoir si j’avais hérité du talent de mon grand-père et si j’étais capable de relever le défi alors j’ai pris des cours à l’École des Arts plastiques de Brive puis auprès d’un artiste peintre local connu et reconnu et j’ai eu le déclic… je me suis mise à peindre et mon approche artistique s’est orientée vers l’abstrait et l’utilisation majeure de couleurs vives. J’ai commencé à prendre du plaisir…