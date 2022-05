Entretien avec Martine Kahane. De l’Opéra de Paris au Centre national du costume de scène

L’aventure du Centre national du costume de scène



« Tu finis les travaux et tu ouvres Moulins, ordre du ministre, tu as un an ! ». C’est ainsi qu’après trente ans à l’Opéra, la carrière de Martine Kahane prend une nouvelle direction. Encore un défi, et un fameux à relever, l’ouverture d’un Centre national du costume de scène et de la scénographie (CNCS) à Moulins. Des grands projets prévus en région, Moulins est le seul qui sera réalisé. Lancé en 1997, il est inauguré en 2006 dans une caserne de cavalerie construite au XVIIIe siècle par Antoine, qui fut aussi l’architecte de la Monnaie de Paris, et classée Monument historique. Un musée unique en son genre qui conserve et présente des costumes de spectacle issus des collections de l’Opéra, de la BnF et de la Comédie-Française. Pour la première fois, ces trois institutions, fleurons de la culture française, travaillent ensemble.



Il aura fallu encore une autre rencontre, avec Delphine Pinasa, historienne de l’art, spécialiste du costume et de la mode, pour que le duo Martine /Delphine, commencé au Service culturel de l’Opéra, mène à bon port ce projet, Delphine succédant ensuite tout naturellement à Martine aux commandes ce grand vaisseau.



En raison de la fragilité des costumes, le musée n’accueille que des expositions temporaires, aux thèmes les plus variés. Chaque costume exposé doit ensuite « se reposer » pendant quelque temps. Les seules salles permanentes sont celles consacrées à Rudolf Noureev, installées grâce aux dons de la Fondation Rudolf Noureev en 2008 et à la volonté de l’artiste de voir pérenniser ses collections.



À chaque nouvelle exposition temporaire, sa scénographie et son mannequinage spécifique, conforme au style de chaque costume et à ses spécificités. Faisant suite aux costumes du Carnaval de Rio, la nouvelle exposition, « Molière en scène » est consacrée aux costumes des pièces de Molière, quatrième centenaire de la naissance oblige ! À la suite de la création du Centre de Moulins, de nombreux théâtres ont pris conscience de la richesse de leurs collections de costumes et souhaitent une mise en valeur de ce patrimoine fragile. Complétant le premier noyau des collections, les dons émanent de lieux de spectacle, de compagnies comme aussi d’amateurs ou de familles d’artiste (les héritiers de Régine Crespin, par exemple).



Des fonds européens ont permis de restaurer les derniers bâtiments de ce grand site militaire qu’est le quartier Villars à Moulins, pour ouvrir un nouveau lieu dédié à l’interprétation du décor de scène, consubstantiel au costume. Les outils numériques et la 3D aideront à ce parcours, car si exposer des costumes est exigeant, mais doit rester attrayant, la conservation et la monstration des immenses décors de scène sont impossibles, ou presque…



Dans l’aventure de Moulins, le costume de théâtre et la mode sont intimement liés. Cette collaboration entre la danse et la haute couture n’est pas nouvelle. L’exposition « Couturiers de la danse » a présenté en 2019 les costumes de scène réalisés par de grands couturiers depuis près de cent ans.



Le « vouloir »



Quels sont les ressorts d’une carrière aussi riche ? La rigueur, l’adaptabilité et surtout la ténacité. Diaghilev parlait du « vouloir » insiste-t-elle. Il en faut de la ténacité pour passer d’un rôle de scientifique à un rôle d’entrepreneur. Savoir constituer des équipes, s’enrichir de l’expérience des autres, respecter un budget et inventer, car « Si vous voulez ajouter quelque chose, vous devez supprimer quelque chose ». Être adaptable, notamment lors de son arrivée à Moulins où rien n’était prévu pour son accueil si ce n’est ces mots encourageants : « Je vais vous affecter un kit d’archéologue en mission » ! qu’elle rappelle en riant…



Martine Kahane imaginait sa retraite bretonne consacrée à l’écriture de romans policiers. Mais c’était sans compter les nombreuses sollicitations auxquelles elle répond, toujours soucieuse de transmission. Cours, conférences, colloques se succèdent. Actuellement, elle termine une édition critique du « Fantôme de l’Opéra » de Gaston Leroux et prépare une « Petite histoire des ateliers de costumes de l’Opéra de Paris ». Les romans policiers vont devoir attendre.