Entretien avec Sophie Makariou, Présidente du musée national des arts asiatiques Guimet

Dans les crises politiques internationales, quel est le rôle de l’art et des artistes ?



Dans le conflit russo-ukrainien, je suis très triste quand on somme des artistes à prendre position. Peut-on mettre sur la sellette l’amour de sa patrie ? On peut être critique mais on est souvent fidèle à son pays. Quand le dialogue est impossible, l’obligation est de chercher les points de dialogue. Pour revenir à l’actualité, j’ai décidé, puisque nous avons un bel auditorium, où nous organisons régulièrement des concerts de musique classique, de réunir, à l’occasion de concerts, des artistes ukrainiens, russe, parfois biélorusse. Sans prise de parole qui détournerait cette harmonie à des fins politiques. La musique, seule. L’art, c’est une main tendue en permanence.



Dans les musées, la question des restitutions d’œuvres d’art acquises illégalement est un tabou. Qu’en pensez-vous ?



Comme tout musée, nous sommes très vigilants à la provenance des objets qui pour la plupart sont entrés depuis bien longtemps et sont très bien documentés. Quand je suis arrivée en 2013, j’ai vite compris qu’on évitait de parler des peintures de Dunhuang, pourtant sorties légalement de Chine en 1907. Mais les Chinois se sentaient dépossédés de ce patrimoine qui représente les témoins les plus anciens du bouddhisme en Chine et le sujet restait très sensible. L’approche salutaire a été de renforcer les coopérations spécifiquement autour de ces collections, de donner un accès optimal à toute la précieuse documentation les concernant. Il est fondamental de montrer aux Chinois l’importance que nous accordons à ce patrimoine si précieux pour eux ; nous avons numérisé toutes les œuvres les rendant ainsi accessibles aux chercheurs (International Dunhuang Project) et nous avons mis en œuvre les meilleures conditions de leur conservation. Nous illustrons ainsi le titre de « musée national » : nous apportons le même soin à nos collections, qu’elles soient chinoises ou françaises.



J’ai toujours été persuadée que si l’on est aborde ouvertement les sujets difficiles on peut faire tomber les barrières. Nous avions un sujet particulièrement irritant avec la Chine. Dés que je suis arrivée une entrevue avec le ministre délégué pour la culture à l’ambassade de Chine et l’ouverture sur ces sujets a suscité une invitation à me rendre à Pékin pour en parler. C’était un pas décisif afin de traiter de concert, avec discernement, un dossier problématique avec l’appui du ministère de la Culture et du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.



Faire des restitutions une idéologie représente potentiellement un grand danger et relève d’une faute intellectuelle : celle de l’assignation de chacun à son territoire et à celui de sa mémoire ; nous sommes alors aux antipodes de tout universalisme, celui qui prévaut dans le projet que nous menons conjointement, avec les Emiriens, au Louvre Abu Dhabi. Je m’appelle Makariou*, je suis aussi de culture hellénique. Aurais-je dû, de ce fait, m’intéresser exclusivement à l’art grec ancien et à l’art byzantin ? J’ai choisi de traverser la mer, de travailler sur l’Islam, et de m’intéresser à celui qu’on m’avait donné officiellement pour ennemi, moi qui suis à moitié chypriote.



Le patrimoine est-il toujours instrumentalisé ?



Le patrimoine est un marqueur de mémoire et d’histoire commune ou en combat. Dans l’affrontement entre Croates et Bosniaques, la destruction du pont de Mostar n’était pas un hasard. On voulait détruire ce lien tangible entre les deux communautés. Il est important de mesurer ce que représentent symboliquement les noms et les lieux de patrimoine. De père chypriote et de mère française, j’ai vécu le traumatisme de l’invasion d’une partie de Chypre par la Turquie. J’ai appris toute jeune à ne pas entendre qu’une partie de l’histoire, je cherche toujours à comprendre le point de vue de l’autre. Je peux donc comprendre les Turcs.



C’est cette farouche volonté de comprendre qui a conduit toute ma vie professionnelle. Au musée du Louvre j’ai crée le département des Arts de L’Islam, j’ai eu la chance d’être associée dès l’origine au Louvre Abu Dhabi. Après l’Islam, c’est le patrimoine lié au bouddhisme et les collections du musée national des arts asiatiques – de l’Afghanistan au Japon – qui a mobilisé toute mon attention. Dans la destruction des Bouddhas de Bâmiyân, en mars 2001, je voyais le signe d’un désastre à venir, je ne savais pas lequel. La destruction des Twins Towers le 11 septembre 2001 est une suite inévitable de cette idéologie mortifère. « Ce que l’on fait aux images, on le fait aux hommes ».