Entretien avec Wanger Ayu

Pourriez-vous nous décrire les principales périodes de votre vie d’Artiste



Les principales périodes de ma vie d’artiste, et ce que je considérerais comme le moment déterminant qui m’a conduit où je suis aujourd’hui, seraient une opération chirurgicale en 2017 qui immobilisée pendant des semaines. Cette période m’a permis de me reconnecter avec mon amour pour la peinture et de choisir cette voie. L’autre moment serait la rencontre avec mon agent au Nigeria (DICA arts), qui a permis la rencontre avec la Galerie et mon exposition d’aujourd’hui.



Quel lien développez-vous avec votre atelier ?



Ma relation avec mon studio est à la fois intime et fluide. Elle est faite d’amour et de chaos, de sécurité et d’aventure. Mon studio est un royaume de possibilités infinies où je peux partir en voyage pour faire de nouvelles découvertes sur la vie et sur moi-même à travers mon travail. C’est comme avoir un thérapeute silencieux et avoir un meilleur ami avec lequel on fait des choses amusantes et folles.



Auparavant, quelles sont les principales expositions où vous avez présenté vos œuvres ?



Mon travail a été présenté à Lagos (Nigeria) au cours d’une « Visite au studio » organisées par DICa Arts et à Londres par Chili Art project.

L’exposition « Découvertes » chez LouiSimone Guirandou Gallery est cependant ma première réelle expérience d’une exposition professionnelle.