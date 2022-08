Épargne : les Français attentistes

Selon l'observatoire BPCE, le taux d'épargne devrait s'établir à 16,2% en 2022. C'est bien davantage que le taux d'épargne moyen constaté avant la crise sanitaire, qui tourne entre 14 et 15%. Par contre, c'est moins qu'en 2020 (21%) et 2021 (18,7%). Pur 2023, les économistes de la BPCE prévoient un taux d'épargne à 15,8%. Ce sont les ménages les plus aisés qui parviennent à maintenir une forte épargne, relève l'étude.



Les ménages aisés anticipent des hausses d'impôts à venir en raison de la dérive des finances publiques, explique BPCE, tandis que l'insuffisance des rendements liée à une inflation (qui érode la valeur réelle des actifs financiers) les pousse à garnir leur bas de laine. Pour les auteurs de l'étude, « ces perspectives supposent donc que la sur-épargne accumulée en 2020 et 2021, non seulement ne serait pas consommée en 2023 mais se prolongerait, certes à un rythme moindre, en 2022 ».