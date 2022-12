Épargne : les Français y pensent, moins de la moitié y parvient

L'étude relève aussi la différence importante qu'il existe dans le montant de l'épargne réalisée chaque mois, en fonction des revenus. En moyenne, les Français disent mettre de côté 400 euros par mois, ce qui parait très élevé (4.800 euros par an). Toutefois, on voit bien que le niveau des différents livrets d'épargne bat des records chaque mois. Les ménages les plus aisés mettent de côté 780 euros par mois (9.000 euros par an).



Ces ménages parviennent donc à épargner plus de la moitié d'un smic chaque mois. Du côté des ménages les plus modestes, la somme épargnée est évidemment sans commune mesure, même si elle demeure malgré tout assez forte puisqu'on parle de 300 euros par mois en moyenne (3.600 euros par an).