Épargne : succès record du Livret A et du LDDS en juillet

Le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) ont continué de battre des records en juillet, avec une différence entre les dépôts et les retraits (collecte nette) de 3,13 milliards d'euros, un sommet pour ce mois. L'encours total s'élève à 547,4 milliards d'euros, un chiffre inédit.



La hausse du taux de 2 à 3% le 1er février et la faible concurrence des fonds euros de l'assurance vie expliquent en partie cette année exceptionnelle. Selon Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne, malgré la non-revalorisation du taux pendant 18 mois, « les ménages ne modifient pas leur comportement ». Les Livrets A et LDDS se sont enrichis de 37,67 milliards d'euros (+7,4%) depuis le début de l'année. La rémunération totale des épargnants sera nettement plus importante cette année, estimée à environ 15 milliards d'euros.