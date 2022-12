Essayez Try !

L’écoute d’Airelle Besson et de son album Try ! est assurément dans cette veine. Ce disque sorti en février 2021 met en avant une trompette féminine et magique. Ce jazz contemporain oscille entre des racines classiques, une recherche mélodique, une voix chaude et charmeuse qui vous enrobe pour aboutir à un cocktail pour le moins étonnant. La trompette devient l’instrument d’une invitation celle à poser son stylo ou d’arrêter quelques minutes de pianoter sur un clavier, pour se laisser entrainer dans un sous-bois, guidé par le son de sa propre voix qui vous suggère d’essayer cette évasion.



Cet essai comme son titre l’indique est magique. On entendrait presque la bande originale d’un film dont nous serions les protagonistes, certains morceaux comme « après la neige » ont la simplicité des pièces musicales si abouties qu’elles vous trottent dans la tête le reste de la journée et vous donnent envie de la fredonner en ayant le sentiment de l’avoir toujours connu.



Try ! est un album relaxant, il convient donc de l’accompagner d’un accord Vitis & Volutes adapté.



Airelle Besson, avec son prénom fruité et son inspiration délicate, incite à opter pour un alcool fort et souple comme peut l’être une Fine bourguignonne. L’ayant découvert récemment je suggère la Special Cask W04 – Fine élaborée par la SAB’s (alambic-bourguignon.com) située à Beaune qui propose des saveurs de fruits frais et secs des plus intéressantes. Et, là encore que les puristes ne s’offusquent pas, un peu d’eau ou un glaçon ne feront qu’amplifier le plaisir offert.



Comme cigare le choix était délicat. Il fallait trouver un compromis, lui aussi, de force et de douceur équilibré dans sa variété olfactive où le boisé et le sucré viendraient se compenser et se marier avec une Fine de Bourgogne qui n’attendait que cela certainement. Mon choix s’est donc porté sur Septimo luxus excepcion white. Comme tous les Cubains du moment, il se mérite, mais cette alliance est elle aussi un essai qui mérite d’être tenté. Bonne découverte, bonne écoute et bon moment.



* merci à Guy Delpuech pour son judicieux conseil



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération