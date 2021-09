Essence : les prix flirtent avec les 2 euros du litre

Depuis un an, les prix de l'essence dans les stations-service n'a cessé d'augmenter. Ainsi, le sans-plomb 95 E10 (SP95, avec 10% de bioéthanol) revient à 1,586 euros le litre, ce qui représente une hausse de 19,30% par rapport au mois de septembre 2020. La hausse est aussi significative sur le diesel, le carburant le plus vendu en France, qui coûte 1,469 euro le litre : une progression des prix de 20,10% (24,6 centimes) !



Et en fonction de son lieu d'habitation, les prix peuvent encore être plus élevés. C'est le cas autour de Paris, où le litre de SP95 et SP98 reviennent entre 1,86 et 1,99 euros, observe Le Parisien. Le litre qui flirte avec les 2 euros, c'est désormais une réalité pour bon nombre d'automobilistes, et aussi un trou dans le budget des ménages qui ne peuvent faire autrement que d'utiliser une voiture pour leur déplacement.