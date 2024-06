Essor spectaculaire des investissements solaires en 2024

Selon le rapport annuel de l'Agence internationale de l'Énergie (AIE) publié le 6 juin, les investissements dans l'énergie solaire devraient dépasser 500 milliards de dollars en 2024, surpassant ainsi toutes les autres sources de production électrique. Cette dynamique exceptionnelle a déjà été observée en 2023, où le solaire a attiré plus d'investissements que les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), l'éolien, le nucléaire et les barrages. En effet, sur les 507 gigawatts (GW) d'énergie renouvelable mis en service l'année dernière, les trois quarts provenaient du solaire.



Cette progression continue s'explique par une série de facteurs favorables, notamment la réduction des coûts des technologies solaires. L'AIE note que le coût des panneaux photovoltaïques a chuté de 30 % au cours des deux dernières années, facilitant ainsi une adoption plus large et plus rapide de cette technologie à travers le monde. Les capacités manufacturières accrues contribuent également à cette baisse des coûts, renforçant la viabilité économique des projets solaires.



L'augmentation des investissements dans l'énergie solaire s'inscrit dans une tendance plus large de croissance des énergies renouvelables. Selon l'AIE, les investissements mondiaux dans les énergies propres (solaire, éolien, nucléaire, véhicules électriques, réseaux et stockage électriques, carburants bas carbone, efficacité énergétique, pompes à chaleur) devraient atteindre 2.000 milliards de dollars en 2024. Ce montant est deux fois supérieur à celui alloué aux énergies fossiles, qui est estimé à 1.000 milliards de dollars.



Malgré des conditions économiques difficiles, les investissements dans les énergies propres continuent d'établir de nouveaux records. Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE, a déclaré : « Les investissements dans les énergies propres établissent de nouveaux records, même dans des conditions économiques difficiles, ce qui met en lumière la dynamique de la nouvelle économie énergétique mondiale. » L'année précédente, les investissements dans l'électricité renouvelable et les réseaux avaient, pour la première fois, dépassé ceux consacrés aux combustibles fossiles.