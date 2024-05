Est-il réaliste de relocaliser la production de petites voitures électriques en France ?

Depuis des décennies, la production des petites voitures en France a été délocalisée vers des pays à faible coût de production comme l’Espagne, la Slovaquie ou la Turquie. Cette tendance a laissé les usines françaises se concentrer sur la fabrication de véhicules plus lucratifs comme les SUV. Toutefois, le virage vers les véhicules électriques ouvre de nouvelles perspectives.



Une étude de la Fondation pour la Nature et l'Homme (FNH) et de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (Iddri) soutient que la France peut redevenir un acteur majeur de ce segment en raison de ses avantages énergétiques et de la diminution de la part du travail humain dans la production des véhicules électriques. Thomas Uthayakumar de la FNH souligne l’importance de donner la priorité aux petites voitures, plus écologiques et adaptées aux trajets quotidiens.



D'après l’étude, une voiture électrique produite en France ne coûterait que 2,5 % de plus qu’en Espagne et 2 % de plus qu’en Slovaquie, soit un écart négligeable de 260 euros par véhicule. Malgré cette opportunité, la Chine reste un concurrent redoutable avec un avantage compétitif de 6 %, soit environ 1.000 euros par véhicule. Pour contrer cet avantage, la Commission européenne envisage de renforcer les droits de douane et de conditionner les bonus écologiques à des critères environnementaux stricts.