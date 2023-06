Estimation immobilière en ligne gratuite

Solvimo.com est un site d’estimation immobilière gratuite en ligne qui permet d’évaluer un bien immobilier de manière autonome et en quelques minutes. Cette estimation peut concerner une maison, un appartement ou même un terrain et cela quelle que soit la ville où il se situe.

Pour compléter l’estimation de votre bien immobilier, vous pouvez si vous le souhaitez être mis en relation avec un agent immobilier qui viendra affiner cette estimation en fonction des caractéristiques propres à votre bien et surtout ajouter un soutien professionnel dans cette étape importante de votre projet immobilier.



Pourquoi et quand faire estimer un bien immobilier ?

Estimer un bien immobilier est important dans plusieurs circonstances :

- Avant de mettre votre maison ou votre appartement sur le marché, il est indispensable d’en déterminer sa valeur. C’est une étape essentielle d’un projet immobilier puisque fixer un prix trop élevé risque de dissuader les acheteurs potentiels, alors qu’un prix trop bas vous ferait perdre de l’argent.

- En prévision d’un achat, l’estimation permet au futur acquéreur de connaitre les prix du marché et de s’orienter sur un type de bien en fonction de son budget. En connaissant la valeur estimée de la maison, de l’appartement ou du terrain, vous pouvez évaluer si le bien correspond à votre budget et à vos capacités financières.

- Dans le cadre d’une succession, d’une séparation ou dans tout autre moment difficile de votre vie ; il est recommandé de faire appel à un évaluateur immobilier professionnel afin d’obtenir une évaluation précise et impartiale de la valeur de la propriété.

- À titre informatif, si vous souhaitez connaître la valeur exacte de votre bien, sans nécessité immédiate de vente.



Dans tous ces cas, l’estimateur en ligne Solvimo est alors l’outil idéal : vous pouvez saisir les informations de base sur la propriété, telles que la localisation, sa taille, son nombre de chambres et ainsi obtenir une estimation approximative de sa valeur en fonction des éléments que vous aurez indiqué.

En résumé, faire estimer un bien immobilier est un élément essentiel pour connaître sa valeur actuelle et prendre des décisions financières importantes.



Quels sont les différents moyens utilisés pour estimer un bien ?

Il existe plusieurs moyens d’estimer la valeur d’un bien immobilier :

- L’évaluation comparative, méthode qui se base sur les prix de vente récents de biens similaires dans le même secteur géographique.

- L’estimation par le coût de remplacement, méthode qui évalue la valeur du bien en tenant compte du coût nécessaire en cas de reconstruction à neuf. Elle prend en compte les frais directs : coût des matériaux, de la main-d’œuvre et les frais indirects comme ceux de l’architecte.

- L’approche du revenu, méthode utilisée principalement pour évaluer des biens immobiliers à usage commercial ou locatif. Elle se base sur les revenus générés par le bien immobilier, comme le loyer par exemple, qui permet de déterminer la valeur actuelle nette de ces revenus.

- L’utilisation d’un outil d’évaluation en ligne où plusieurs critères doivent être pris en compte, tels que la localisation géographique précise, les caractéristiques « physiques » du bien (sa superficie, son exposition, la qualité des matériaux, etc.) ou bien encore la tranquillité du voisinage, la proximité des transports, des commodités et des infrastructures. L’estimation de votre bien en ligne vous donnera une première idée de la valeur de votre bien en fonction des éléments que vous aurez indiqué dans le questionnaire.

- Pour obtenir une estimation mieux affinée, il est important de faire appel à un professionnel de l’immobilier qui pourra se rendre sur place et prendre en compte de manière objective tous les éléments cités ci-dessus afin d’obtenir avec précision l’estimation de la maison, de l’appartement ou du terrain.



Qui peut estimer la valeur d’un bien immobilier ?

- Vous pouvez estimer vous-même de manière très simple et rapide un bien immobilier en vous rendant sur un site d’estimation immobilière en ligne tel que solvimo.com ; ce site vous vous permettra en outre de connaître les prix au m² de toutes les communes de France, sans aucune inscription, qu’il s’agisse d’un appartement, d’une maison ou même d’un terrain constructible.

- Pour avoir un prix plus précis et une véritable personnalisation dans cette phase d’estimation, vous pouvez faire appel à une agence immobilière. Professionnelles de leur secteur, elles ont une connaissance approfondie du marché local et pourront vous accompagner, si vous le souhaitez dans la suite de votre projet immobilier.

- L’expert en évaluation immobilière joue également un rôle essentiel dans la détermination du juste prix d’un bien, au moment ou l’estimation est réalisée en tenant compte des spécificité du bien estimé ainsi que des évolutions récentes du marché immobilier.

- Les notaires peuvent également estimer la valeur d’un bien immobilier dans le cadre de transactions immobilières.



Comment fonctionne un estimateur en ligne ?

Un estimateur en ligne est un outil informatique qui utilise des modèles statistiques et des croisements de données pour estimer la valeur de votre appartement, maison ou terrain.

- L’estimateur collecte dans un premier temps les informations saisies par l’utilisateur : l’adresse, la taille du logement, le nombre de chambres, l’exposition, l’état du bien, les équipements proposés.

- Une fois les informations fournies, l’estimateur en ligne utilise une base de données qui contient des informations sur les biens similaires, les données du marché ainsi que les transactions effectuées dans le secteur.

- L’estimateur peut aussi prendre en compte les biens similaires en vente dans le même quartier.

- L’estimateur applique ensuite des ajustements en fonction des différences entre le bien à estimer et les biens qui permettent la comparaison. En fonction des caractéristiques intrinsèques au bien à estimer, il pourra procéder à une augmentation ou une diminution de sa valeur initialement calculée.

- À l’issue du calcul, l’estimateur affiche un résultat d’estimation à l’utilisateur en proposant généralement une fourchette de prix plus ou moins large en fonction de la rareté du bien.



L’avantage d’un estimateur en ligne comme celui proposé par Solvimo, c’est sa capacité à fournir des estimations immobilières en temps réel, de manière simple, rapide et surtout gratuite !

Cependant, il peut présenter des limites de précision par rapport à un expert en immobilier qui lui a accès à un ensemble de données plus spécifiques allié à une connaissance pointue des critères de valorisation du marché local.