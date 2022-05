Et les marques préférées des Français sont…

Il y en aura pour tous les goûts : les biscuits St Michel arrivent en tête de ce classement, devant les chocolats Lindt et les condiments Amora, les yaourts et desserts La Laitière et les pâtes Panzani. Entre Lu, Milka, Bonne Maman, Carte d'Or, Andros, Nestlé Dessert, Côte d'Or, Magnum ou Ferrero Rocher, la gourmandise semble clairement être un marché porteur. « La confiance et la proximité sont les deux critères qui favorisent le plus l'attachement aux marques pour les Français », estiment les auteurs de cet observatoire.



Avec un positionnement à la fois proche des Français et accessible, certaines marques d'équipement pour la maison tirent également leur épingle du jeu, telles Tefal et Moulinex. L’attachement des Français aux marques françaises s’est aussi clairement renforcé depuis la crise du Covid. Enfin, si Decathlon est la marque générant le plus grand sentiment de proximité. Kärcher remporte la palme de la confiance et Doctolib, celle de l'utilité.